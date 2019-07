Biggen geboren die niet worden gecastreerd

Het is Recombinetics/Acceligen en Hendrix Genetics gelukt een gentechniek te ontwikkelen waardoor biggen niet meer gecastreerd hoeven te worden.

Recombinetics/Acceligen meldt dat de eerste biggen zijn geboren waarbij een gen is verwijderd waardoor de biggen in de pre-puberale fase blijven en is castratie niet meer nodig. Het verwijderde gen is verantwoordelijk voor het vrijgeven van hormonen die nodig zijn voor de seksuele ontwikkeling.

Onderzoek naar effect vleeskwaliteit

De volgende stap in het project is nagaan of de genetische verandering geen invloed heeft op eigenschappen als voerefficiëntie en vleeskwaliteit. De alliantie Recombinetics/Acceligen/Hendrix Genetics ontving in 2017 een onderzoeksbeurs van de Foundation for Food and Agricultural Research van het Amerikaanse ministerie van landbouw.