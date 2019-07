Beursprijs varkens blijft stabiel

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is opnieuw onveranderd vastgesteld. De notering blijft zodoende op € 1,72 per kilo geslacht gewicht.

Op de varkensmarkt heerst op dit moment in een hele rustige stemming. Onderhuids broeit er wat. Slachterijen willen in verband met de moeizame vleesverkopen maar wat graag de prijs omlaag hebben, maar ze zijn bang dat een ander er met de varkens vandoor gaat.

Het aanbod – in met name Duitsland – blijft relatief klein. Er wordt zodoende aanzienlijk minder geslacht dan vorig jaar. In de eerste helft van dit jaar kwam in de Duitse slachterijen zo’n 4% minder dieren aan de haak.

Aan de andere kant wil het niet zo vlotten met de vraag naar varkensvlees. Op de Duitse markt zakte de vleesverkoop in de eerste vijf maanden van dit jaar met liefst 7%. Dat lag niet aan de prijzen in de winkels, want in tegenstelling tot de inkoopprijs van de varkens bleven de prijzen in de winkels vrijwel onaangeroerd.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) onderstreepte vrijdag 5 juli het stabiele marktbeeld. De gemiddelde prijs stabiliseerde op € 1,92 per kilo geslacht gewicht. Daarmee blijft deze prijs toch relatief ver boven de Vereinigungspreis van € 1,83 per kilo geslacht gewicht. Een prijsverschil van 5 cent wordt normaal gesproken al gezien als een teken van een stabiele marktsituatie.

Gezien de start van de zomervakanties ziet het er voorlopig naar uit dat de vraag naar varkensvlees rustig blijft. Vandaar dat ondanks een krap aanbod in Duitsland voorlopig rekening wordt gehouden met een aanhoudend kalme stemming in de markt.

Aan de andere kant zijn er in Nederland en België signalen van toenemende prijsdruk bij de slachterijen. De Belgische slachter Westvlees heeft zijn prijs al met 5 cent verlaagd naar € 1,24 per kilo levend gewicht. Voor geslacht betekent dit omgerekend een prijsverlaging van dik 6 cent naar € 1,52 per kilo.