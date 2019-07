België voor het eerst week AVP-vrij

Voor het eerst heeft België een week gerapporteerd zonder nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) in de populatie wilde zwijnen. Dat blijkt uit de jongste rapportage aan de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE).

Sinds halverwege mei was het totale aantal getroffen dieren per week al telkens laag. Dat leidde ertoe dat in geheel juni er slechts 8 besmette dieren werden aangetroffen – het laagste aantal sinds het virus werd ontdekt in september 2018. Het totale aantal getroffen wilde zwijnen blijft zodoende op 824 staan. In totaal 799 daarvan werden als karkas gevonden; 25 werden doodgeschoten.

Afschot van resterende wilde zwijnen in kerngebied

België is inmiddels overgegaan tot het afschot van de resterende wilde zwijnen in het kerngebied. Dat past in het stappenplan van de EU om zoveel mogelijk het virus in 1 zone te houden. Zodra het virus minder slachtoffers maakt, worden de achtergebleven dieren in het gebied gericht geschoten, om te voorkomen dat het virus nog gastheren zal hebben. Een vergelijkbare aanpak was succesvol in Tsjechië, waar het virus ook alleen in wilde zwijnen opdook.

Februari heftigste maand

In België was februari de heftigste maand met in totaal 217 besmette dieren, gevolgd door oktober (139) en januari (121). Als het hierbij blijft, is het virus op hemelsbreed 110 kilometer van de grens met Zuid-Limburg gebleven.