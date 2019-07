AVP woedt onverminderd door in EU

Het Afrikaanse varkenspest-virus blijft onverminderd aanwezig in de Europese Unie.

Volgens cijfers van de Europese Commissie zijn in de eerste helft van dit jaar 3.279 AVP-uitbraken gemeld onder wilde zwijnen en 146 uitbraken onder gefokte varkens. In vergelijking met 2018 zijn er dit jaar meer uitbraken onder wilde zwijnen. Over heel 2018 zijn 5.386 AVP-gevallen onder wilde zwijnen gemeld in EU. De teller voor 2019 is medio dit jaar ruim over de helft van het totaal aantal in 2018.

Minder uitbraken onder gefokte varkens

Het aantal uitbraken onder gefokte varkens neemt daarentegen wel sterk af. De eerste helft van dit jaar zijn 146 AVP-gevallen onder boerderijvarkens gemeld. Over heel 2018 sloeg het virus 1.359 maal toe onder gefokte varkens. Roemenië is met afstand koploper bij het aantal AVP-uitbraken onder boerderijvarkens.

Tsjechië ontbreekt inmiddels op het overzicht; dit land is ruim een jaar AVP-vrij. Nieuwkomer op de lijst van dit jaar wordt Slowakije. Dat land raakte recent besmet met Afrikaanse varkenspest. Het virus is aangetroffen op een backyard-bedrijf. Slowakije is het tiende EU-land dat in de afgelopen jaren AVP meldt.

Veel schade in Roemenië en Bulgarije

Dichterbij, in België, is het virus ook nog niet onder controle. Er is een week geweest dat de Walen geen besmette, dode zwijnen vonden. Maar ook in juli vonden de Belgen besmette zwijnen. Sinds 1 juli is daarom ook nog 7.000 hectare bos afgesloten voor wandelaars.

In Roemenië en Bulgarije richt het AVP-virus ook nog veel schade aan. Daar is sprake van een nieuwe golf van uitbraken, waarbij ook grotere varkensbedrijven de dupe zijn. In Bulgarije is onlangs een bedrijf met 17.000 varkens besmet.