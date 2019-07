2.100 varkens gestikt door uitgevallen luchtwassers

Door een technische storing vielen de luchtwassers uit.

In het Limburgse Maarheeze zijn in de nacht van 23 op 24 juli 2.100 varkens gestikt. Varkenshouder Peter van der Linden laat aan de regionale nieuwszender De Limburger weten er kapot van te zijn. Bij aankomst in de stal was het al snikheet, zeker 40 graden. Sommige dieren waren al dood. Volgens Van der Linden viel er niks meer aan te doen.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft aan De Limburger laten weten dat zij een onderzoek naar de precieze oorzaak in gaat stellen.