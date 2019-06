Westfleisch verwacht blijvend hoge varkensprijs

De directie van de Duitse coöperatieve vleesverwerker Westfleisch gaat uit van een aanhoudend hoge varkensprijs.

In Duitsland staat de vleesconsumptie landelijk onder druk. Maar wereldwijd stijgt juist de vraag naar vlees, merkt Westfleisch. Bepalend voor de vleesmarkt is de Afrikaanse varkenspest in China. Directielid Steen Sönnichsen zei op de jaarvergadering van Westfleisch deze week dat eindelijk het werk van de varkenshouders weer wordt beloond.

Eigen vermogen steeg

De coöperatie is ook tevreden over haar eigen presteren. Afgelopen jaar is € 11,7 miljoen winst gemaakt. Het eigen vermogen steeg 12%, tot € 215,3 miljoen. Het vreemd vermogen zit op een historisch laag niveau. Westfleisch zegt klaar te zijn voor de uitvoering van hun structuurplan-2025 om het bedrijf gezond te houden en uit te breiden. Westfleisch krijgt wekelijks tussen 6.000 en 7.000 varkens van Nederlandse boeren aan de haak.