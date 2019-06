Vleestekorten verwacht door varkenspest in China

Al het vlees dat wereldwijd beschikbaar is zal naar China gaan.

Dat schrijft Rabobank in haar jongste update van de Afrikaanse varkenspest (AVP) in China en Zuidoost-Azië. De AVP in dit deel van de wereld leidt tot een ongekende verschuiving in de internationale handel, met mogelijke tekorten aan dierlijk eiwit elders in de wereld. Wereldwijd zal hierdoor de prijs van dierlijk eiwit stijgen en de korte termijnprijs kan soms sterk schommelen, schrijft de bank.

Volgens Rabobank zullen exporteurs in de EU, Amerika, Canada en Brazilië het sterkst profiteren van de stijgende vleesvraag in China en Zuid-Oost Azië. Ook zal China een deel van het tekort aan varkensvlees opvangen door meer pluimvee- en rundvlees te eten en meer vis. Deze verschuiving in consumptie zal elders in de wereld de consumptiepatronen ook beïnvloeden.

Productiedaling van 30% in China is vergelijkbaar met het wegvallen van de Europese jaarproductie

30% productiedaling

De AVP waar China sinds vorig jaar augustus mee kampt, is verspreid over heel het land en treft mogelijk 150 tot 200 miljoen varkens, is de verwachting. Een productiedaling van 30% in China is vergelijkbaar met het wegvallen van de Europese jaarproductie. Het herstel van de varkensproductie in China zal jaren duren, is de verwachting. Varkenshouders zijn huiverig hun stallen opnieuw vol te leggen, omdat het virus opnieuw kan toeslaan. De boeren hebben vooral aandacht voor het verbeteren van de preventie en het in de benen houden van de resterende vleesproductie. Een tekort aan fokvarkens vertraagt sowieso het herstel van de varkensstapel in China.

Omringende landen

AVP zit sinds begin dit jaar ook in Vietnam en verspreidt zich over ook ander landen in Zuidoost-Azië. Rabobank verwacht dat ook in deze landen de varkensstapel een flinke knauw krijgt. Daar wordt immers op vergelijkbare wijze varkensvlees geproduceerd als in China, met alle veterinaire risico’s van dien.