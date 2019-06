Uitbraak varkenspest op zeugenbedrijf in Polen

Polen blijkt de uitbraken van Afrikaanse varkenspest (AVP) nog niet onder controle te hebben.

Naast veel nieuwe AVP-gevallen onder wilde zwijnen is er afgelopen weekend ook een bedrijf met meer dan 8.000 varkens getroffen, blijkt uit Poolse media. Officiële bevestiging vanuit de wereld diergezondheidsorganisatie (OIE) laat nog op zich wachten.

Het getroffen varkensbedrijf ligt in het oosten van Polen, dichtbij de stad Bielsk Podlaskie en is het grootste bedrijf dat tot nu toe in Polen te maken kreeg met AVP. Het eerste geval van AVP in Polen was in 2014.

Lees verder onder de tweet.

Besmette wilde zwijnen

De ruiming van het zeugenbedrijf is inmiddels begonnen. Het gebied Podlaskie is al een AVP-toezichtsgebied en na een vrij ‘rustige’ tijd zijn er de laatste maanden weer veel besmette wilde zwijnen gevonden en bevestigd. Het getroffen bedrijf voldeed volgens de veterinaire autoriteit in Polen aan de voorgeschreven hygiënemaatregelen. Hoe het bedrijf toch te maken kreeg met een infectie is niet bekend.

Onderzoek diervoeders

Ook de diervoeders van het bedrijf worden onderzocht op AVP. Het bedrijf met 750 zeugen produceerde biggen voor de verkoop aan vleesvarkensbedrijven. De biggen gingen naar veel individuele bedrijven. Deze bedrijven worden momenteel getest op AVP. Op 2 contactbedrijven waar de biggen liggen zijn de testen tot nu toe negatief, maar het wachten is op een tweede test. Dit getroffen zeugenbedrijf is het volgende grote varkensbedrijf in Polen dat te maken heeft met varkenspest, nadat half mei in het Noordoosten van Polen op een bedrijf met 1.800 varkens AVP is aangetroffen.