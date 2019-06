Tot € 50.000 schade door bezetting varkensbedrijf

Varkenshouders Jeroen en Joan van Sleuwen uit het Brabantse Boxtel hebben tussen € 30.000 en € 50.000 euro schade geleden door de bezetting van hun varkensbedrijf door dierenactivisten op 13 mei.

Dat blijkt uit een voorlopig schaderapport opgesteld door Paul Bens, directeur van DLV Advies. Dat meldt De Telegraaf. De broers willen de schade op de circa 150 actievoerders verhalen.

Op maandag 13 mei, toen activisten van Meat the Victims de staldeuren forceerden, moesten meerdere zeugen biggen krijgen. “Normaal gesproken zorgt de boer dat die biggetjes bij het uier worden gelegd, zodat ze gelijk biest drinken. Dat is niet gebeurd, want de boer kon zijn stal niet in”, zo laat Bens weten aan het dagblad.

Frisse lucht werd biggen fataal

Biggen houden zichzelf moeilijk warm en worden daarom na de geboorte onder warmtelampen geplaatst. Ook dat gebeurde niet. In plaats daarvan openden activisten enkele staldeuren voor frisse lucht. Dat was echter, volgens Bens, de nekslag voor een aantal biggen dat maandag en de dagen ervoor ter wereld kwam.Tocht leidt tot koorts, hoesten en overlijden.

Biggen vertrapt

De broers Van Sleuwen stelden al eerder dat er biggen zijn vertrapt door gestreste zeugen en dat het aantal doodgeboren biggetjes een dag na de bezetting hoger was dan normaal.