Politie vindt 900 dode varkens in Winterswijk

De politie heeft na een melding 900 dode varkens aangetroffen bij een bedrijf aan de Goorweg in het buitengebied van Winterswijk.

De NVWA verklaart dat het om vleesvarkens gaat. Volgens de NVWA lag een deel van de varkens buiten de stal toe de politie arriveerde.

Lees verder onder de tweet

De Stentor maakt op haar website bekend dat mogelijk door een stroomstoring de ventilatie is uitgevallen en de varkens toen zijn gestikt. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) doet een technisch- en strafrechtelijk onderzoek op het bedrijf. De dienst wil niets zeggen over de oorzaak voordat dit onderzoek is afgerond. Dat kan nog even duren. Het moet zorgvuldig gebeuren, vertelt een woordvoerder. Ze kan daarom geen tijdstip noemen. De varkenskadavers worden geruimd.

Ventilatie uitgevallen

Volgens bronnen gaat het om een net familiebedrijf waar de dode varkens zijn gevonden, met zowel varkens als melkvee. De Stentor meldt dat de boer in Vragender woont en hij in buurschap Meddo bij Winterswijk 6.000 á 7.000 varkens houdt. In een van de stallen is de ventilatie uitgevallen.

Net over de grens in het Duitse Vreden kwamen begin dit jaar 900 varkens om. Tijdens een stalinbraak is daar de stroom uitgeschakeld, waardoor de ventilatie uitviel.