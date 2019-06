Plus haalt Hamletz-varkensvlees uit het schap

Als gevolg van tegenvallende verkopen haalt Plus het Hamletz-varkensvlees uit het schap.

Samen met de andere leden van inkoopcombinatie Superunie is besloten de proef met het 2-sterrenvlees van Annechien ten Have te stoppen. Volgens Plus vallen de verkopen tegen, ook de vierkantsverwaarding van de varkenskarkassen verloopt niet naar wens. Dat de verkoop van het 2- sterrenvlees slecht liep, heeft onder meer te maken met de beperkte prijsafstand tussen 2- en 3-sterrenvlees en het grote prijsverschil met 1 ster Beter Leven-vlees, verklaart Plus.

Vervolg pilot met Hamletz

Superunie heeft de deur voor het Hamletz-vlees niet definitief dichtgegooid. Er is nog overleg met Ten Have over een vervolg van de pilot. Een klein jaar geleden zei Denise Dijkhof, categorymanager van Plus, dat zij graag schapruimte vrijmaakt voor het Hamletz-varkensvlees. Achteraf blijkt de verkoop dus tegen te vallen.

Inmiddels ligt het Hamletz-vlees van Annechien ten Have bij Albert Heijn in het schap. Nog niet in alle winkels, laat Ten Have weten. Het vlees ligt in een deel van de AH-winkels, verdeeld over Nederland.

Als de proef bij Albert Heijn goed loopt, komt het vlees na de zomer mogelijk in alle filialen van Albert Heijn. Ten Have zegt dat zij nu niet alle Hamletz-varkens kan afzetten binnen het concept. “De verkoop is in opbouw.”