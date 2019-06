Koelen door vernevelen bij onderzoekscentrum

De varkens van het nieuwe onderzoekscentrum Swine Nutrition Centre (SNC) De Elsenpas van de Heus in Beuningen (Gld.) worden gekoeld door hogedrukverneveling voor de luchtinlaat.

Deze vorm van koeling past binnen het bedrijfssysteem waarvoor is gekozen. Bedrijfsleider Zias Lukasse geeft aan dat met deze vorm van koeling de pieken bij hoge temperaturen afgevlakt kunnen worden en hiermee hittestress bij de varkens voorkomen kan worden. Een systeem met grondkanaalventilatie is overwogen, maar hiervoor is geen vergunning op deze locatie.

De varkens van het nieuwe onderzoekscentrum ‘SNC De Elsenpas’ van de Heus in Beuningen (Gld.) worden gekoeld door hogedrukverneveling voor de luchtinlaat. - Foto's: Jan Willem Schouten

Automatisch in werking

Het koelingssysteem met de hogedrukverneveling is aangebracht door Cornelissen Systems in Heide (L.) en gemonteerd voor de luchtinlaat dat aan de Westzijde van de stal is gesitueerd. Het vernevelingssysteem is aangesloten op de klimaatcomputer en gaat automatisch in werking als de temperatuur boven de 26-27 graden komt. Als de temperatuur lager blijft, dan slaat het vernevelingssysteem 1 tot 2 keer per dag aan om bacteriegroei in stilstaand water tegen te gaan.

Plafondventilatie

Het onderzoekscentrum werkt met plafondventilatie als een ventilatiesysteem met luchtinlaat aan een zijde van de stal. “Het instellen van de verneveling is vakwerk waarbij het ventilatieplafond in de stal niet nat mag worden, maar we willen ook dat de inkomende lucht optimaal gekoeld is”, aldus Lukassen die tevens aangeeft dat de luchtinlaat van de zeugen apart wordt gehouden van de luchtinlaat van de biggen en vleesvarkens. Daarmee is ook het koelingssysteem apart geschakeld. Uniek aan het onderzoeksbedrijf is dat alle diercategorieën onder een dak liggen.

230 zeugen en 900 vleesvarkens

Woensdag 19 juni heeft directeur Koen de Heus het onderzoekscentrum ‘SNC De Elsenpas’ officieel geopend. Het onderzoekscentrum biedt plaats aan 230 zeugen met opfok en 900 vleesvarkens. Alle opfokzeugen zijn op 6 mei aangevoerd, in verschillende leeftijdsstadia, waarvan de eerste op dit moment geïnsemineerd worden.

Eddy Cornelissen geeft bedrijfleider Zias Lukasse uitleg over de werking van het vernevelingssysteem dat automatisch inschakelt bij warm weer.

Op het onderzoekscentrum, dat zoveel mogelijk als gangbaar varkensbedrijf werkt, vindt voedingsonderzoek plaats dat aansluit op de praktijk. De Spf-dieren worden individueel gevolgd en ook het klimaat in de stal wordt continue gemonitord. “Begin september verwachten we de eerste biggen”, vertelt Lukasse die aangeeft dat momenteel nog de laatste hand wordt gelegd aan het gedeelte waar de biggen en vleesvarkens komen te liggen.