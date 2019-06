Extra geld voor sanering varkenshouderij

Het kabinet trekt extra geld uit voor de warme sanering van de varkenshouderij.

Dat melden verschillende bronnen die betrokken zijn bij de klimaattafel en de saneringsplannen. Volgens een van de bronnen gaat het om een bedrag van € 60 miljoen. Andere bronnen kunnen of willen dat bedrag niet bevestigen.

Het extra geld maakt deel uit van de maatregelen die worden getroffen voor de uitvoering van het klimaatakkoord en van de rechterlijke uitspraak (Urgendazaak) waarbij de Staat werd veroordeeld tot het sneller reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Voorzitter Linda Janssen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft zich eerder hard gemaakt voor extra geld voor de sanering van de varkenshouderij, omdat de verwachting is dat de regeling overtekend zal worden. Janssen zei vrijdag te weten dat de landbouwminister zich inspant om extra geld beschikbaar te krijgen. Maar volgens haar is het op dit moment voorbarig om over bedragen te communiceren. Een woordvoerder van de minister wil inhoudelijk geen mededelingen doen en verwijst naar plannen die later bekend worden gemaakt.

€ 60 miljoen voor opkopen varkensrechten

De verwachting is dat komende week meer details bekend worden over het klimaatakkoord.

Voor de warme sanering van de varkenshouderij was al € 120 miljoen uitgetrokken. Bij de onderhandelingen binnen het kabinet over de klimaatmaatregelen is een bedrag van € 70 miljoen extra beschikbaar gekomen, waarvan € 60 miljoen voor de verwerving van rechten en € 10 miljoen voor de begeleiding van de stoppende varkenshouders en voor flankerend beleid. Voor de saneringsregeling is nu € 190 miljoen beschikbaar.

Staatssteun

De regeling voor de warme sanering is ter consultatie op internet bekend gemaakt. De regeling moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd, omdat er sprake is van staatssteun. De verwachting is dat de regeling na de zomer van kracht kan worden.

Hoeveel varkensrechten uit de markt worden gehaald wordt bepaald door de prijs van varkensrechten op het moment dat de regeling van kracht wordt.

Geuroverlast De sanering van varkensbedrijven gebeurt op basis van de geuroverlast die bedrijven veroorzaken binnen een straal van een kilometer, zo blijkt uit de conceptregeling die eind april openbaar werd gemaakt ter consultatie.

Het kabinet had eerder al € 200 miljoen uitgetrokken voor de transitie in de varkenshouderij. Daarvan was € 120 miljoen beschikbaar voor de saneringsregeling. De rest is voor onder andere reducering van uitstoot van stikstof, broeikasgassen en fijnstof uit de veehouderij.

Medeauteur: Lydia van Rooijen