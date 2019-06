Beursprijs zet prijsstijging door

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is opnieuw met 1 cent verhoogd en komt daarmee op € 1,72 per kilo geslacht gewicht. De laatste weken komt er telkens een centje bij de prijs op.

In Duitsland bleven de belangrijke varkensnoteringen in de afgelopen week onveranderd. Dat komt met name omdat de vleesafzet nog steeds stroef verloopt. Maar intussen wordt er flink getrokken aan de varkens. Want het aanbod aan slachtrijpe dieren is simpelweg opmerkelijk krap. Hierdoor blijven veel slachthaken onbenut.

Met de voorspelde hittegolf zal het aanbod zeker niet groter worden, omdat de varkens in deze omstandigheden minder snel groeien. In Duitsland gaan ze er vanuit dat in de komende drie maanden er niet veel verandering zal komen in het krappe aanbod.

De kopers op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) hadden er vrijdag 21 juni weer veel zin in. Gretig werden de aangeboden partijen afgehandeld en dat leidde tot een prijsverhoging van 3 cent naar gemiddeld € 1,95 per kilo. De duurste partij werd afgetikt op € 1,975 per kilo. Daarmee komt de ultieme grens van € 2 per kilo heel dichtbij.

Het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis, de marktleidende notering in Duitsland, is door de prijsverbetering op de internetveiling toegenomen tot 12 cent. Dit versterkt de stemming onder varkenshouders dat de Vereinigungspreis weer ruimte heeft om omhoog te gaan. Bij een verschil van rond de 5 cent wordt normaliter uitgegaan van een stabiele marktsituatie.