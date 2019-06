Beursprijs varkens stijgt opnieuw 1 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens stijgt voor de tweede achtereenvolgende week met 1 cent per kilo. Daarmee komt deze richtprijs op € 1,70 per kilo geslacht gewicht. Het prijsverschil met vorig jaar is opgelopen tot 32 cent per kilo.

In Duitsland is er deze week weer een flinke strijd ontbrand tussen de noteringscommissie van de Vereinigungspreis aan de ene zijde en de slachterijen Tönnies en Vion aan de andere kant. De Vereinigungspreis is met 5 cent per kilo verhoogd naar € 1,85 per kilo. De slachterijen Tönnies en Vion en zetten echter hun hakken in het zand en houden vast aan het oude niveau van € 1,80 per kilo. Enkele andere slachterijen zoals Westfleisch accepteren wel de prijsverhoging van 5 cent per kilo.

Komende woensdag blijkt wie aan het langste eind trekt. In de tussentijd benadrukt varkenshoudersbond ISN dat varkenshouders een keuze hebben. Op dit moment is er volgens de bond geen noodzaak om varkens op basis van hauspreisen van Tönnies en Vion GmbH af te leveren. “Er zijn alternatieven”, aldus ISN.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs moest in de ontstane situatie toch wat terrein prijsgeven. Door het uitvallen van een slachtdag in verband met Pinksteren wilden kopers toch wat minder geven dan de € 1,94 die afgelopen dinsdag tot stand kwam. Minder dan de helft van de aangeboden partijen werd verhandeld, omdat de biedingen niet boven de gestelde minimumprijzen uitkwamen. De varkens die wel verkocht werden leverden uiteindelijk 3 cent minder op dan dinsdag, zodat de gemiddelde prijs uitkwam op € 1,91 per kilo. Daarmee ligt deze prijs nog altijd 6 cent boven de Vereinigungspreis. Dat wordt onder normale omstandigheden gezien als een comfortabel verschil.