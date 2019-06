Beursprijs varkens stijgt 1 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is opnieuw met 1 cent verhoogd naar € 1,71 per kilo geslacht gewicht. Daarmee kruipt deze notering toch wekelijks iets omhoog.

In Duitsland is de rust op de varkensmarkt weergekeerd. Vorige week was het daar ineens heel onrustig vanwege een opgelaaide strijd tussen de grote slachterijen Tönnies en Vion GMBH en de producenten aan de andere zijde. De producenten verhoogden hun Vereinigungspreis met 5 cent, terwijl Tönnies en Vion GmbH niet meer wilden betalen dan de voorafgaande week.

Beide kampen hebben beide water bij de wijn gedaan en zijn het nu weer eens over de prijszetting voor slachtrijpe varkens. Tönnies en Vion GmbH verhoogden hun prijs met 3 cent, terwijl de producentenorganisatie VEZG een veer moest laten van 2 cent. Daarmee komt het prijsniveau in Duitsland uit op € 1,83 per kilo geslacht gewicht.

De rustigere marktstemming komt ook tot uiting in het resultaat van de internetveiling van de Duitse varkensbeurs Teleporc. De veiling stabiliseerde vrijdag 14 juni op een prijsniveau van € 1,90 per kilo geslacht gewicht. Het prijsverschil ten opzichte van de Vereinigungspreis bedraagt daarmee 7 cent. Daarmee stevent de Duitse markt af op een stabilisering van de prijzen in de komende week. De producenten blijven hameren op een aanhoudend krap aanbod, maar slachterijen zullen hun voet op de rem houden.