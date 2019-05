Weer ventilatie in Duitse stal uitgeschakeld

Voor de tweede keer binnen 14 dagen is een ventilatiesysteem in een varkensstal uitgeschakeld.

Ditmaal kreeg een varkenshouder in Bad Westernkotten afgelopen vrijdagnacht een melding op zijn telefoon dat de ventilatie van de stal met 550 varkens uitgeschakeld was. Dit meldt de politie van de regio Soest in Noordrijn-Westfalen. De varkenshouder gaat er vanuit dat onbekenden de stal zijn binnen gedrongen en de schakelaars hebben omgezet. Er waren geen sporen van inbraak. Wel stond een deur op een kier met het slot op vergrendelde stand.

Verband met andere zaak

De politie onderzoekt of er een verband is met de zaak in Geseke waar 14 dagen geleden 700 biggen stikten door het uitvallen van de ventilatie. Bij dit bedrijf is een technisch mankement nog niet uitgesloten. Beide bedrijven liggen nog geen 15 kilometer uit elkaar.