Stalbezetting Boxtel maakt Duitse varkenssector alert

De stalbezetting door dierenactivisten in Boxtel heeft het thema hoog op de agenda gezet bij de Duitse belangenvereniging voor varkenshouders ISN.

De belangenvereniging organiseert extra bijeenkomsten om varkenshouders alert te maken op dergelijke acties en wat zij er tegen kunnen doen. Dat meldt directeur Torsten Staack van ISN in een extra nieuwsbrief aan zijn leden.

Stalinbraak van het hoogste niveau

Staack omschrijft de stalbezetting in Boxtel als een stalinbraak van het hoogste niveau. Volgens Staack maken veel varkenshouders zich zorgen over de toenemende activiteiten van de dierenactivisten. “De onzekerheid bij boeren is enorm. Dat blijkt uit eerder georganiseerde bijeenkomsten met getroffen veehouders. De stalbezetting in Nederland en de slachthuisbezetting in Düren (DE) afgelopen week, zijn voor ons aanleiding om extra bijeenkomsten te organiseren voor varkenshouders. Wij willen boeren hiermee alert maken hoe zij zich kunnen weren, wat zij kunnen doen bij ‘bezoek’ van activisten en wij kunnen emotionele en juridische hulp bieden aan getroffen varkensboeren.”

De politie maakt een einde aan de stalbezetting in Boxtel. - Foto: ANP

Wat te doen?

Staack vertelt aan Boerderij dat het belangrijk is om bij een inbraak direct de politie te bellen. “De politie en andere gerechtsinstanties zijn verantwoordelijk voor de verdere afhandeling de actie.” Ten tweede adviseert Staack boeren om te allen tijde rustig te blijven. “Ga geen gekke dingen doen. Ik begrijp de frustratie, maar de actie van Nederlandse boeren om auto’s van activisten om te duwen gaat eigenlijk een stap te ver.” Ook is het belangrijk om verdachte situaties en beoogde inbraken te melden. “Bedrijven die geen aangifte doen en geen verdere maatregelen nemen, blijven een gemakkelijke prooi voor activisten. Helaas doet niet ieder bedrijf melding van inbraak of verdachte situaties.” Ter preventie noemt Staack de inzet van technieken zoals beveiligingscamera’s, alarminstallaties en deurbeveiliging.

Externe hulp is zeer belangrijk. Wie gaat bijvoorbeeld de schade betalen?

Crisisorganisatie

Getroffen boeren moeten na een inbraak op het bedrijf professionele hulp krijgen, zegt Staack. Daartoe staat de vereniging in nauw contact met een experts waar getroffen boeren gratis aanspraak op kunnen maken. “Externe hulp is zeer belangrijk. Wie gaat bijvoorbeeld de schade betalen, is de inbraak onderdeel van een activistencampagne of moeten er juridische stappen ondernomen worden? Het gaat om bescherming van de gehele varkensbranche.”

ISN is gericht op belangenbehartiging van Duitse varkenshouders op het gebied van markt, politiek en agrarische dienstverlening. De vereniging heeft, verspreid over Duitsland, 11.000 leden. De vereniging organiseerde dit jaar al 7 bijeenkomsten voor boeren.