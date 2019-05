Reuling betaalt extra voor gezonde biggen

Varkenshandel Reuling Intervar gaat extra betalen voor gezondere biggen.

Voor de bepaling van de diergezondheid wordt gekeken naar de status van APP, salmonella en PRRS op het zeugenbedrijf. De gezondheid monitort het handelsbedrijf met hulp van het eigen kwaliteitsconcept Netporc. Zeugenhouders kunnen op basis van de salmonella-, APP- en PRRS-status een afname-overeenkomst sluiten met Reuling Intervar. Dit geeft hen afnamezekerheid van de biggen voor langere termijn en een bovengemiddelde prijs, mits de diergezondheid goed is, schrijft het bedrijf in een persbericht.

Transparantie belangrijk

Volgens eigenaar Paul Reuling van de varkenshandel is bigkwaliteit en afzetzekerheid van belang voor de hele varkenssector. Het bedrijf monitort al enige jaren de diergezondheid op de vermeerderingsbedrijven en heeft een dierenarts in dienst om de gezondheid op hoger peil te krijgen. Door de gezondheid vast te leggen, is voor de vleesvarkenshouder duidelijk wat voor big hij in het hok krijgt en waar hij voor betaalt, betoogt Reuling. Volgens hem is deze transparantie belangrijk.

Betalen voor gezondere biggen

Betalen voor gezondere biggen is een volgende stap in het Netporc-concept. Het handelsbedrijf zegt dat PRRS-negatieve biggen produceren een lastig verhaal is in Nederland. PRRS zit op vrijwel elk bedrijf. Niettemin is het voor de biggenafzet belangrijk dat de PRRS-druk stabiel is op de bedrijven en de dieren geen veldvirus bij zich dragen, betoogt Paul Reuling. Volgens hem zijn Duitse vleesvarkenshouders bereid om goed te betalen voor de gezondere biggen.