Pijnstiller bij castratie voor exportvarkens

Varkenshouders die produceren voor de Duitse markt zijn vanaf 1 juli dit jaar verplicht een pijnstiller toe te dienen bij het castreren van de biggen.

Anders voldoen de dieren niet aan de richtlijnen van het Duitse kwaliteitssysteem QS. De pijnstiller is bedoeld om de napijn te bestrijden. Het gebruik van gasverdoving bij het castreren, zoals in Nederland voorwaarde is, blijft noodzakelijk. Het toedienen van een pijnstiller komt erbij.

Novem 5 en Melovem 5

De napijnbestrijding geldt voor varkensbedrijven die castreren en deelnemen aan het Duitse QS, schrijft de POV. Volgens de Producenten Organisatie Varkenshouderij zijn in Nederland 2 middelen beschikbaar voor pijnbestrijding bij biggen. Dat is Novem 5 en Melovem 5. Beide middelen zijn geregistreerd voor toediening met een naald. Het is van belang het juiste potje te kopen, schrijft de POV. Beide middelen zijn namelijk ook beschikbaar voor zeugen en vleesvarkens, maar dan in een hogere concentratie. Voor biggen zijn deze concentraties niet toegestaan.

Pijnstillers in Duitsland al verplicht

In Duitsland is het gebruik van pijnstillers bij castratie al enige jaren verplicht. Het is onderdeel van het Duitse kwaliteitssysteem QS. Duitse varkenshouders gebruiken het middel Metacam voor pijnbestrijding. Dat dient een big zo’n 20 minuten voor castratie te krijgen, vertelt een deskundige.

Onverdoofd castreren

Duitse varkenshouders mogen nog tot 2021 onverdoofd castreren. Voor het verplicht verdoven voor castratie hebben zij op de valreep twee jaar uitstel gekregen. De Deense varkenshouders zijn begin dit jaar gestart met het verdoofd castreren van beerbiggen. Zij gebruiken het middel procaïne voor lokale verdoving.