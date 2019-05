Mobiele slachterij is Beste Idee Van Varkensland

Ruud Pothoven heeft dinsdagavond 28 mei met zijn idee voor een mobiele slachterij het Beste Idee Van Varkensland gewonnen. Met deze erkenning denkt Pothoven dat het mogelijk is om zijn idee, een mobiele slachterij, te realiseren in Nederland.

Een volledig ingerichte mobiele slachterij die bij de boer op het erf komt, dat is het winnende idee dat Ruud Pothoven, eigenaar van Innohow, samen met varkenshouder Ben Bruurs instuurde voor het Beste Idee Van Varkensland (HBIVV). HBIVV wil de Nederlandse varkenshouderij bewegen om innovatieve concepten te ontwikkelen om de sector te verduurzamen en dit aan de maatschappij te tonen. Het thema van dit jaar is dierenwelzijn. De jury en het publiek oordeelden tijdens de finaleavond in Ede (Gld.) dat het concept ‘Tot het einde op het erf’ met een mobiele slachterij goed is toe te passen, schaalbaar is en snel impact heeft. Naast dat het eenvoudig te realiseren is, vergroot het ook het werkplezier van de varkenshouder. De jury oordeelde ook dat het verdienmodel op een gedegen manier doorgerekend is.

Pothoven ontving als winnaar een voucher om het idee verder uit te werken. Daarnaast is samen met Bionext een crowdfundingsactie opgestart om het concept van de mobiele slachterij te realiseren. Om het concept te realiseren is € 1,5 ton nodig en via crowdfunding is het doel om € 55.000 op te halen.

Met de mobiele slachterij zoekt Pothoven naar een manier om varkens de stressvolle reis van naar het slachthuis te besparen. Met name voor biologisch en kleinschalige varkenshouders is dat een aantrekkelijke optie. Pothoven is met het winnen van HBIVV weer een stap dichterbij de realisatie van het concept.

