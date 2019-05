Frievar-keten levert transparantie met blockchain

De samenwerkende partners in de Frievar-vleesketen hebben hun pilotproject met een blockchain voor varkensvlees succesvol afgerond.

Dat meldt ForFarmers in een persbericht.

In de blockchain worden de beschikbare data van alle schakels in de keten vastgelegd in een platform, dat is ontwikkeld door agri-techbedrijf AgOS. Zo ontstaat een transparante productieketen waarin eindproducten traceerbaar zijn tot aan de bron.

Binnen de Frievar-varkensketen wisselen de samenwerkende partijen actuele informatie met elkaar uit. Bij de blockchain zijn ForFarmers, Topigs Norsvin, De Varkenspraktijk, MS Schippers en slachterijen betrokken. De volledige varkensketen wordt in beeld gebracht, waaronder het productieproces en transacties. De in de blockchain vastgelegde data kunnen niet worden gewijzigd. “Dit initiatief toont hoe de hype rondom blockchain vertaald kan worden naar een praktisch bruikbaar instrument”, zegt Marleen de Rond, Director Digital Innovation bij ForFarmers.

Beveiligde verbinding

Het is de bedoeling dat alle ketenpartners, waaronder de deelnemende varkenshouders, via een beveiligde verbinding toegang krijgen tot het platform. Op deze manier is precies te volgen hoe de individuele schakels en de keten als geheel presteren.

Digitaal vleespaspoort

Dankzij de blockchain is het eindproduct bij het verlaten van de keten voorzien van een digitaal vleespaspoort. In dit paspoort is alle informatie over de totstandkoming van het product opgenomen: de herkomst van het varken, de genetica, het voer dat het dier gegeten heeft, de dierenartsbezoeken, het transport en de slachtgegevens. De samenwerkende partijen stellen dat dit een hoge kwaliteit en voedselveiligheid waarborgt.