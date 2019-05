Fors dalende varkensproductie wereldwijd

Wereldwijd wordt er dit jaar een forse daling van de varkensvleesproductie verwacht.

Dat concluderen Amerikaanse analisten van USDA. Het komende jaar verwachten de analisten een productie van 108,5 miljoen ton varkensvlees, dat is een daling van 4,1% ten opzichte van vorig jaar. Hiermee is de USDA-voorspelling die eerder dit jaar een lichte stijging aangaf voor het najaar in 2019, duidelijk naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is de uitbreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) in geheel Azië.

Toename van handel in varkensvlees

De sterkste reductie in de productie van varkensvlees wordt verwacht in China met 10%. Voor Europa wordt in 2019 een stabilisatie verwacht van de varkensvleesproductie ten opzichte van 2018 met 0,3% daling. Voor de handel in varkensvlees wordt dit jaar wel een forse toename verwacht van 11% ten opzicht van vorig jaar. Brazilië zal hier het meest van profiteren met een verwachte groei van 23%, gevolgd door Rusland en de EU, beide met 11% en Chili met 10% groeipotentie. Voor Canada en Amerika wordt er een groei voorspeld rond de 5%, duidelijk minder dan de andere grote varkensvleesproducerende landen. Voor China verwacht de USDA in 2019 een 40% hogere importhoeveelheid ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast wordt er dit jaar een 10% hogere vraag naar varkensvlees vanuit de Filipijnen verwacht.