Financieel dieptepunt varkenshouderij lijkt voorbij

Varkensbedrijven zijn naar verwachting voor dit jaar het dieptepunt van het saldo op de lopende rekening voorbij.

De vooruitzichten voor biggen- en vleesvarkensprijzen zijn gunstig, blijkt uit de liquiditeitsmonitor. “Dat de biggenprijzen in april fors zijn gestegen met goede vooruitzichten voor de rest van dit jaar, is wel nodig om het ontstane tekort in tweede helft van 2018 weer op te vangen”, stelt Robert Stienen, relatiemanager bij ABN Amro.

Daarnaast is er nog veel mest blijven zitten in de putten die in het voorjaar is afgevoerd en ook betaald moest worden. Ook waren de voerkosten gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Groot verschil tussen varkensbedrijven

Het verschil tussen varkensbedrijven is wel groot, aldus Stienen, die aangeeft dat er ook bedrijven zijn die net de crediteuren van 2017 hebben bijgewerkt, terwijl andere bedrijven geen negatief saldo op de rekening hebben gehad. Een actuele situatie is een voorbeeldbedrijf met 400 zeugen dat 30 biggen per zeug per jaar produceert en momenteel € 20,- per big overhoudt. Dit ziet het bedrag op de lopende rekening maandelijks met € 20.000 oplopen. Hiermee kan er weer een buffer opgebouwd worden, iets wat in 2018 niet is gelukt.

Saldo vleesvarkensbedrijven gehalveerd

Voor vleesvarkensbedrijven blijft het lastig, vergeleken met maart vorig jaar is het saldo op de rekening-courant op vleesvarkensbedrijven gehalveerd. De stijgende varkensprijzen door de toenemende vraag van vlees vanuit China is hoopgevend. Maar de hoge biggenprijzen, samen met hogere voerkosten en daarnaast nog de mestafzetkosten, hebben een negatieve invloed.

Dieptepunt van € 14.000 negatief

De liquiditeitscijfers werden 30 april gepubliceerd. Het saldo op de rekening-courant van varkensbedrijven kende dit jaar aan het einde van het eerste kwartaal een dieptepunt van € 14.000 negatief. Vleesvarkenshouders kenden vooral in februari met € 22.000 op de rekening-courant een dieptepunt door hoge biggenprijzen ten opzichte van de vleesvarkensprijzen. Zeugenbedrijven zien na het dieptepunt in februari met een negatief saldo van € 90.000 voorzichtig de rekening-courantpositie herstellen door deze hogere biggenprijzen.