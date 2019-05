Extreem zware varkens afleveren, loont niet

Varkens extreem zwaar afleveren, brengt onvoldoende geld op om mee door te gaan. Dat is de ervaring van varkenshouder en -handelaar Jan Schuttert.

Schuttert heeft een stal met 4.300 plaatsen. Sinds 1 januari dit jaar zet hij de gelten en borgen af binnen de Robuust-module van Vion. Dit concept stimuleert boeren hun varkens zwaar af te leveren, met meer spek. Het laatste kwartaal van 2018 heeft Schuttert de varkens uit dezelfde stal met dezelfde genetica geleverd binnen de Basis-module van Vion.

Uit de tabel blijkt het effect van 10 kilo zwaarder afleveren op de technische resultaten. De gecorrigeerde groei blijft vrijwel gelijk en voederconversie stijgt 0.06 punt. Dat laatste kost € 1,32 per varken. Ten opzichte van de basisprijs brengen de varkens in robuust 1,5 cent per kilo minder op dan in basis. Door het extreem zwaar leveren schieten de varkens gauw door de bovengrens van 113 kilo van het kortingsvrije traject. Voordeel van zwaar leveren is dat de bigkosten 10% zakken, oftewel 5 cent per kilo vlees.

Schuttert blijft leveren in de Robuust-module van Vion. Hij gaat de varkens voortaan wel lichter leveren dan in het eerste kwartaal het geval was, zo’n 101 kilo gemiddeld. De hokbezetting daalde door het zwaarder afleveren, omdat Schuttert de varkens in 2 keer leverde, terwijl met de Basis-module de afdeling vaak in een keer werd leeg gereden. Dat scheelt ook werk. Doelstelling van Schuttert in 2019 met de stal met 4.300 plaatsen is de groei te vergroten en uiteindelijk 60.000 kilo meer vlees te leveren.