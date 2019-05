EU wil dat Peking stopt met levend begraven varkens

De Europese Unie roept China op te stoppen met het levend begraven van zieke varkens. Niet elk wapen tegen AVP is geoorloofd. Chinese boeren hebben echter weinig keus om besmette varkens te slijten.

Het moet afgelopen zijn met het levend begraven van varkens in China. Mede op aandringen van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik roept de Europese Commissie Peking op te stoppen met deze ‘gruwelijke praktijken’, zoals Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese commissie, het omschrijft.

Aanpak in strijd met regels OIE

China kampt sinds vorig jaar augustus met Afrikaanse varkenspest (AVP). In de strijd tegen het virus wordt geen middel geschuwd, zo blijkt uit filmpjes die op internet rondgaan. Volgens Katainen is de Chinese aanpak van AVP volledig in strijd met de internationale regels van de OIE, de wereldorganisatie voor diergezondheid.

AVP-virus kan lang overleven in kadavers en op een zeker moment weer aan de oppervlakte verschijnen

Brussel roept China daarom schriftelijk op de dierenwelzijnsregels na te leven en te stoppen met de wreedheden tegen varkens. Dat heeft 2 redenen. Ten eerste is het moreel verwerpelijk levende varkens te begraven. Tweede reden is het kortetermijndenken van deze aanpak. Het AVP-virus kan lang overleven in kadavers en op een zeker moment weer aan de oppervlakte verschijnen. Besmette varkens begraven vormt zodoende een risico dat het virus op een later moment weer toeslaat. In het slechts denkbare scenario wordt het virus dan meegebracht naar Europa, betoogt Schreijer-Pierik. Dat kan nu niet omdat het invoeren van Chinese varkensproducten is verboden. Maar op een later ogenblik kan het toch misgaan.

Geen destructiebedrijf à la Rendac

Het levend begraven van varkens blijkt vooral ook uit nood geboren, vertelt een ingewijde die zaken doet met varkenshouders in China. De bedrijven kunnen namelijk geen kant op met besmette varkens. Er is geen destructiebedrijf vergelijkbaar met Rendac om grote aantallen varkens in korte tijd te verwerken. Lange tijd was het verboden om besmette varkens aan te bieden voor de slacht. Verbranden van varkens mocht net zomin. Peking stelt wel geld beschikbaar voor bedrijven die moeten ruimen als gevolg van AVP. Dit geld blijft echter bij regionale overheden hangen, die verantwoordelijk zijn voor verdeling ervan, weet voormalig varkenshouder en consultant Harry Neulen.

Overheid China komt niet met een oplossing

Zonder compensatie, zonder destructiemogelijkheden en zonder afzet, passen de Chinezen daarom onorthodoxe methoden toe om besmetten varkens te ruimen. Daar komt bij dat in China minder waarde aan een varkensleven wordt toegekend dan in Europa het geval is. Chinezen vinden ook wel dat levende varkens begraven eigenlijk niet hoort. Daarentegen lijken ze er niet wakker van te liggen en gaan weer over tot de orde van de dag. Ze zitten simpelweg met de zieke varkens opgescheept. De overheden in China geven wel aan wat niet mag, maar bieden geen oplossing voor dit welzijnsprobleem.

De praktijk is weerbarstig. Voor de genoemde problemen met destructie en corruptie is niet zomaar een oplossing. Het is daarom de vraag hoezeer China zijn AVP-bestrijding aanpast na het lezen van de brief van Katainen. Door het oplopende varkensvleestekort eindigt een besmet dier nu steeds vaker in de pan. Dat bespaart ze mogelijk een tragisch einde in de Chinese aarde.