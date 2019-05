Duitse varkensprijs swingt, Nederland strompelt

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 1 cent per kilo verhoogd naar € 1,68 per kilo. Met deze kleine prijsverhoging raakt de Nederlandse varkensprijs verder achterop bij de Duitse prijszetters.

De Duitse varkensprijs swingt de pan uit. Na een prijsverhoging van 3 cent volgde deze week een verhoging van 4 cent per kilo. Het krappe aanbod dwingt de Duitse slachterijen om de Vereinigungspreis te volgen. De Vereinigungspreis begin het jaar op € 1,36 per kilo en bereikte deze week de € 1,80 per kilo. Ofwel een prijsverhoging van 44 cent per kilo. In de afgelopen twee weken werd een plus van 7 cent per kilo genoteerd.

In Nederland verloopt de prijsvorming stroever. De slachterijen kunnen de forse prijsverhoging van maart en de eerste helft van april onvoldoende gecompenseerd krijgen. Vandaar dat zij op de rem trappen nu in Duitsland nieuwe prijsverhogingen worden doorgevoerd.

Vorige week moest de DCA Beursprijs al een veer laten ten opzichte van de Duitse prijsverhogingen. Deze week wordt het gat ineens een stuk groter. De slachterijen in Nederland moeten het al helemaal laten afweten qua prijsverhogingen en komen niet verder dan een stabilisering van de prijzen.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs strooit nog wat meer zout in de Nederlandse wonden. De veiling van vrijdag 17 maart leverde opnieuw hogere prijzen op; dit keer een plus van 2 cent naar € 1,88 per kilo. Dat zorgt voor een aanhoudend optimisme onder de Duitse varkenshouders.