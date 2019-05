DCA Beursprijs varkens stabiliseert

De DCA Beursprijs voor vleesvarkens stabiliseert op een prijsniveau van € 1,68 per kilo geslacht gewicht. Daarmee volgt de notering deze week Duitsland waar de prijzen ook gelijk bleven.

Woensdag noteerde de Vereinigungspreis onveranderd op € 1,80 per kilo geslacht gewicht. De slachterijen volgden zodat er na een prijsverhoging van 7 cent in twee weken weer even een pas op de plaats wordt gemaakt. Deze situatie kan niet los worden gezien van het feit dat er komende week weer een slachtdag uitvalt in verband met Hemelvaart. Hierdoor zijn er minder slachtrijpe varkens nodig om de slachthaken te vullen. Aan de andere kant valt het aanbod nog steeds heel krap uit, zodat het uitvallen van een werkdag geen prijsverlaging in de markt veroorzaakt.

Ook de internetveiling van de Duitse varkensbeurs Teleporc heeft een adempauze ingelast. De veiling liet vrijdag 24 mei een centje lager noteren waardoor het gemiddelde prijsniveau zakte naar € 1,88 per kilo geslacht gewicht. Het verschil met de Vereinigungspreis blijft zodoende toch nog 8 cent en dat wordt gezien als een gezonde basis voor een aanhoudend goede stemming in de markt.