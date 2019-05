China komt 16 miljoen ton varkensvlees tekort

Het varkensvleestekort in China loopt dit jaar op tot 16 miljoen ton. Reden is de Afrikaanse varkenspest (AVP).

In zijn jongste kwartaalbericht schrijft Rabobank dat de productie-uitval in China als gevolg van AVP blijft groeien. Om aan de vraag naar vlees te voldoen, zal China de productie van andere vleessoorten opvoeren en meer vlees importeren. Dat gaat niet vanzelf, schrijft Rabobank. Een handelsoorlog met Amerika en beperkingen om de binnenlandse productie op te voeren, maken het lastig om het varkensvleestekort weg te poetsen.

Kansen zijn groot voor varkensvlees uit Europa

De inspanningen om de productie van vleeskuikens en eenden op te schroeven, zal leiden tot 10% meer pluimveevlees in China dit jaar. Van de totale Chinese productie van dierlijk eiwit in 2018 was 11% pluimveevlees. De pluimveesector in China kampt overigens wel met hoogpathogene vogelgriep.

Rabobank gaat in het rapport nog steeds uit van 25 tot 35% productieverlies van varkensvlees in China, zoals eerder geschat. Door de uitbreiding van het AVP-virus in Zuidoost-Azië groeit de zorg of wereldwijd voldoende vlees beschikbaar blijft. Volgens Rabobank heeft de Europese Unie de beste kaarten om het varkensvleestekort in China aan te vullen. De bank voorziet exportvolumes als in 2016 het geval waren, toen China tijdelijk ook extra varkensvlees vroeg. De varkenssector in Brazilië en Canada kan ook profiteren van de extra vraag uit China. De Verenigde Staten zitten met importtarieven van 62%, schrijft Rabobank.