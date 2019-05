Beursprijs varkens stijgt 1 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens stijgt met 1 cent naar € 1,69 per kilo geslacht gewicht. De notering voor levende varkens blijft onveranderd op € 1,36 per kilo.

In Duitsland verandert er vooralsnog ook niet veel in de varkensmarkt. De Vereinigungspreis werd woensdag onveranderd vastgesteld op € 1,80 per kilo geslacht gewicht. Ook de slachterijen volgden dit ondanks de kortere werkweek in verband met Hemelvaartsdag.

Het enige sentiment deze week kwam vrijdag van de internetveiling van de Duitse varkensbeurs. Daar gingen de prijzen opnieuw omhoog. De varkens waren gevraagd en dat resulteerde in een prijsverhoging van 5 cent naar € 1,93 per kilo geslacht gewicht. Daarmee is de varkensmarkt in een situatie beland die niet zo vaak voorkomt.

In meer dan tien jaar tijd is slechts twee keer eerder een dergelijk hoog prijsniveau gerealiseerd. Alleen op het einde van de zomers in 2012 en 2013 werd nog iets hoger genoteerd op de internetveiling met een absolute piek van € 1,99 per kilo geslacht gewicht. Boven de € 2 kwam de notering niet.