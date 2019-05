Beursprijs kan Duitse varkensprijs niet bijbenen

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens laat een klein gaatje vallen ten opzichte van de varkensprijs in Duitsland. De Beursprijs noteert een plus van 2 cent, terwijl Duitsland deze week een stijging noteerde van 3 cent per kilo.

Een krap aanbod deed de varkensprijs in Duitsland woensdag met 3 cent stijgen naar € 1,76 per kilo. De grote slachterijen zagen deze prijsstijging met lede ogen toe, maar volgden toch. Nederlandse marktpartijen hebben veel moeite met deze prijsverhoging bij de oosterburen. Als eerste geeft de richtprijs van DCA het signaal af dat Nederlandse varkenshouders voor hun afzet op de binnenlandse markt rekening moeten houden met een iets kleinere prijsverhoging dan in Duitsland. De Beursprijs 2.0 stijgt met 2 cent naar € 1,67 per kilo geslacht gewicht. In Duitsland kreeg de prijsverhoging van de Vereinigungspreis op vrijdag 10 mei een positief vervolg. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) liet namelijk opnieuw een hogere prijs noteren. Het gemiddelde prijsniveau op de veiling steeg met 2 cent naar € 1,86 per kilo. Daarmee bedraagt het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis 10 cent per kilo. “De positieve stemming in de varkensmarkt zet door”, constateert de Duitse bond van varkenshouders ISN verheugd.