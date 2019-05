Beursprijs blijft € 1,65 per kilo

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft onveranderd op € 1,65 per kilo geslacht gewicht. Het is nu de vierde achtereenvolgende week dat de notering op dit niveau is vastgesteld.

De varkensmarkt verkeert op dit moment in rustig vaarwater. De prijzen bewegen zich zijwaarts. In Duitsland staan de Vereinigungspreis en noteringen van de grote slachterijen ook al voor de vierde keer op een niveau van € 1,73 per kilo geslacht gewicht. De aanhoudend stabiele prijsontwikkeling hangt samen met een krap aanbod in verkorte werkweken. In het grootste deel van Europa werd afgelopen week minder geslacht in verband met de viering van 1 mei.

Vanaf de komende week gaan de slachterijen weer volop aan het werk. Bovendien hopen de partijen dat de vraag naar vlees weer aantrekt. In combinatie met het krappe aanbod aan slachtrijpe varkens zou dat een nieuwe impuls aan de varkensprijzen moeten geven.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs nam hier vrijdag 3 mei alvast een voorschot op. Het gemiddelde prijsniveau op de veiling klom met 4 cent naar € 1,84 per kilo geslacht gewicht. Daarmee neemt het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis in één klap weer toe tot 11 cent per kilo. Dit voedt de gedachte dat de varkensprijs in de komende weken een nieuwe opleving laat zien.