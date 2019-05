Tönnies koopt Engelse slachterij C&K Meats

Vleesverwerker Tönnies heeft het Britse C&K Meats overgenomen.

De Engelse slachterij heeft in 2010 een nieuwe fabriek gebouwd in Eye, regio Suffolk. C&K Meats is in 1994 opgericht door de broers Chris en Kevin Burrows en telt 100 personeelsleden.

Regie over de varkensvleesketen

De overname past in de strategie van de Duitse marktleider Tönnies Fleisch om de regie te voeren in de varkensvleesketen. Vorig jaar kocht Tönnies namelijk de Britse vleesverwerker Riverway Foods. Met de aankoop van de slachterij kan Tönnies zelf de varkens slachten die Riverway Foods nodig heeft voor de productie van hun worst. Het vlees dat Riverway Foods nu gebruikt is voornamelijk afkomstig van de Tönnies slachterij in het Duitse Sögel. Tijdens de persconferentie dit voorjaar zei Clemens Tönnies dat Engeland en Spanje belangrijke groeimarkten zijn voor het vleesbedrijf.