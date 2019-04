Westfort start proef met slachtblikvrije varkens

Slachterij Westfort gaat varkens identificeren met hun digitale oormerk in plaats van met het slachtblik. Dit bespaart tijd en geld en vermindert de kans op fouten.

De digitalisering bij slachterij Westfort in IJsselstein (U.) gaat een volgende fase in. Vrijdag 26 april is een proef gestart met het aanleveren van varkens zonder slachtblik in hun oor. Westfort heeft voor 20 varkenshouders ontheffing om varkens te leveren zonder slachtblik. De identificatie van de varkens van deze 20 boeren gebeurt voortaan via het digitale oormerk van het dier.

De ontheffing geldt in ieder geval tot eind dit jaar. Het is echter de bedoeling dat het aanleveren van slachtblikvrije varkens definitief wordt en het aantal varkenshouders dat daarvoor in aanmerking komt, groeit.

Digitaal scannen vooralsnog semi-automatisch

Jaap de Wit jr., inkoopverantwoordelijke van Westfort, is in zijn nopjes dat de proef van start gaat. Hij somt een aantal voordelen op: een ingreep minder, tijdsbesparing en vermindering van de foutenkans. In de slachterij worden de nummers van de slachtblikken namelijk handmatig ingevoerd. De varkens worden voortaan digitaal herkent en de data wordt direct opgeslagen.

Vooralsnog gebeurt het scannen van de digitale oormerken semi-automatisch. In de slachterij staat een proefopstelling die oormerken van de varkens afleest, nadat deze de broeibak uitkomen. Op termijn is voor de identificatie van de varkens in de slachterij geen mens meer nodig, betoogt De Wit.

Primeur voor slachterij

Het aanvoeren van slachtblijkvrije varkens gaat niet van de een op de andere dag. Aan deze proef is een jaar voorbereiding voorafgegaan. De instemming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is nodig, legt De Wit uit. Beide instanties staan positief tegenover de ontwikkeling om varkens elektronisch te identificeren in plaats van het gebruik van een slachtblik om de herkomst vast te leggen.

Ook de techniek gereed maken kost tijd. Het moet foutloos werken en betrouwbaar zijn. De Wit is blij met deze mijlpaal: “We zijn de eerste in Nederland die dit doen.”

Selectie op antibioticavrij leven-concept

De 20 deelnemers aan de proef zijn door Westfort geselecteerd. Zij leveren varkens voor het antibioticavrij leven-concept van de slachterij. Deze dieren hebben toch al een digitaal oormerk in. De boeren die meedoen aan het experiment hebben bewezen dat zij hun varkens zorgvuldig voorzien van oormerken. Dat is belangrijk om verlies van blikken te voorkomen.Van de deelnemende bedrijven heeft aan de slachtlijn minimaal 95% van de varkens het originele oormerk nog in dat het vlak na de geboorte kreeg. Het correct inbrengen van het digitale oormerken is belangrijk. Het aanvoerdocument blijft bestaan.