Veilingwebsite uitgebreid met varkensrechten en vvo’s

Op rechtenveiling.nl kunnen vanaf deze week ook varkensrechten en vervangende verwerkingsovereenkomsten (vvo’s) worden verhandeld.

Dat meldt Tom Jansen (24), beheerder van de website. “We gaan fosfaatrechten ook nog toevoegen. In de loop van dit jaar kunnen ook melkveehouders gebruikmaken van het veilingplatform”, zo meldt Jansen.

Marktplaats voor productierechten

Afgelopen najaar ging rechtenveiling.nl live. Sindsdien kunnen pluimveehouders er terecht om productierechten aan te bieden voor verkoop of lease. De site fungeert als een soort marktplaats voor productierechten, waarbij veehouders zelf kavels kunnen plaatsen en de minimumprijs kunnen aangeven. “Het is heel transparant. Ik heb in de pluimveesector gemerkt dat er behoefte aan is en ik denk dat dit in de varkenssector niet anders is”, aldus Jansen. Hij staat volgende week met een stand op de Dutch Pork Expo (16 en 17 april in Venray) om varkenshouders te informeren over zijn website.

Niet ontevreden over eerste halfjaar

Jansen is niet ontevreden over het eerste halfjaar, zo laat hij weten. “Net voor de jaarwisseling steeg de interesse in pluimveerechten en namen vraag en aanbod toe. Op sommige kavels werd meer dan 30 keer geboden. Momenteel is het vrij rustig, maar gezien de tijd van het jaar is dat niet zo vreemd”, aldus Jansen. De site trok tot dusverre 3.000 unieke bezoekers, samen goed voor 8.500 sessies.

Commissie van 1%

De jonge ondernemer – die de HAS afrondde en als zzp’er in de pluimveehouderij en metaalsector werkt – is transparant over zijn commissie. Die bedraagt 1% van de totale koopsom, 0,5% voor de leverende partij en 0,5% voor de afnemende partij. Daarbij hanteert hij een minimumbedrag van € 250 per gesloten kavel, € 125 per partij.