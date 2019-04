Varkensvleesproductie EU naar recordhoogte

De varkensvleesproductie in de Europese Unie stijgt naar recordhoogte in 2018. De 28 lidstaten produceerden gezamenlijk 23,83 miljoen ton varkensvlees, 2% meer dan in 2017.

Met uitzondering van Duitsland rolt in alle toonaangevende varkenshouderijlanden meer vlees van de band. In Spanje groeit de productie met 5,2% naar 4,52 miljoen ton. In Denemarken bedraagt de productiegroei 3,4%, tot 1,58 miljoen ton, in Polen 4,6% tot 2,08 miljoen ton en in Nederland 5,4% tot 1,53 miljoen ton.

Voor de productie van deze hoeveelheid varkensvlees kwamen in de EU 259,44 miljoen varkens aan de haak in 2018. Dat is ook een recordhoeveelheid en 1,7% meer dan in 2017. Hieruit blijkt dat het geslacht gewicht van de varkens eveneens hoger wordt.

China blijft belangrijkste afnemer Europees varkensvlees

De EU-export van varkensvlees naar derden landen blijft in 2018 nagenoeg onveranderd ten opzichte van het voorgaande jaar: 3,87 miljoen ton karkasgewicht. Volgens cijfers van de Europese Commissie begint 2019 goed wat betreft de export van varkensvlees. De uitvoer ligt in januari met 356.533 ton 7,8% hoger dan in januari 2018. China is de belangrijkste bestemming voor het Europese varkensvlees. De uitvoer naar dit land neemt in januari met 14,5% toe tot 140.511 ton.

De zelfvoorzieningsgraad voor varkensvlees in de EU zit rond 111%. Van de totale varkensvleesproductie in de EU wordt 13% geëxporteerd, voornamelijk naar Zuidoost-Azië. Daarbij is China met afstand de belangrijkste afzetmarkt voor Europees varkensvlees.