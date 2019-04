Varkenssector verdeelt € 220.000 voor promotie

Het budget dat beschikbaar is voor pr-doeleinden in de varkenssector is voor het jaar 2019 door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) verdeeld onder 6 verschillende werkgroepen. Het budget, dat is opgehaald met contributie van POV, is voor het jaar 2019 vastgesteld op € 220.000.

De werkgroepen kunnen nu aan de slag met verschillende pr-activiteiten die gericht zijn op de maatschappij en burgers. De activiteiten bestaan onder meer uit boerderijeducatie voor scholen, zichtstallen, het Weekend van het Varken in 2020, maken van promotiematerialen waar iedereen gebruik van kan maken, promotie van mooie ontwikkelingen binnen de sector in de media en samen optrekken met andere sectoren bij activiteiten. De verdeling van het pr-budget werd bekendgemaakt tijdens de Algemene ledenvergadering van de POV afgelopen maandag 8 april.