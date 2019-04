Varkensprijs stijgt nog eens 3 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 3 cent per kilo verhoogd naar € 1,65 per kilo geslacht gewicht, exclusief btw. In de afgelopen vijf weken is de notering nu 33 cent omhoog gegaan. Maar de verhoging gaat niet meer zo wild als in de afgelopen weken.

In Duitsland raakte al eerder deze week de vaart uit de prijsstijgingen bij de varkens. Woensdag zwakte de prijsverhoging van de Vereinigungspreis af tot 3 cent naar € 1,73 per kilo geslacht gewicht. Aan de andere kant kunnen varkenshouders zich nog steeds verheugen in een verhoging van de prijzen. Want de slachterijen hebben ook deze verhoging geaccepteerd. Het zijn geen grote sprongen meer zoals in de afgelopen weken, maar wie maalt daarom zolang de prijs omhoog gaat.

Langzaam maar zeker begint de varkensmarkt zich voor te bereiden om een stap op de plaats te maken. En dat heeft voor een belangrijk deel ook weer te maken met het aantal slachtdagen in de komende periode. In verband met feestdagen zullen de slachterijen minder dieren nodig hebben. Vooralsnog hoeft dat geen probleem te vormen omdat het aanbod op dit moment ook erg krap is. Na Duitsland is dat ook steeds meer aan de orde in Nederland.

Een naderende stabilisering was vrijdag 12 april al merkbaar tijdens de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc). Waar de veiling de afgelopen weken ook grote prijssprongen liet zien, stabiliseerde nu de prijsvorming op een niveau van € 1,80 per kilo. Het prijsverschil ten opzichte van de Vereinigungspreis blijft daarmee steken op 7 cent per kilo. Dit vormt zodoende een redelijke ondersteuning voor de goede stemming in de markt; bij een verschil van zo’n 5 cent wordt normaal uitgegaan van een stabiele marktsituatie.