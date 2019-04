Varkensprijs blijft vlak

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft staan op € 1,65 per kilo geslacht gewicht. Vorig jaar zakte de prijs in deze periode, waardoor het verschil met een jaar geleden is toegenomen tot 34 cent per kilo in dezelfde week.

In Duitsland bleef de Vereinigungspreis woensdag ook al onveranderd. En de slachterijen zagen geen noodzaak om iets anders te doen en volgden dit voorbeeld. Daarmee Blijft de varkensmarkt vooralsnog op koers om voorlopig dor te gaan op een stabiel prijsniveau. Het aanbod aan levende dieren blijft krap, maar aan de andere kant is de vraag ook minder groot dan in normale werkweken in verband met het uitvallen van slachtcapaciteit op feestdagen. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs bracht vrijdag 26 april geen verandering in het marktbeeld. De aangeboden varkens werden gretig opgenomen door de kopers tegen prijzen die een fractie hoger lagen dan de vorige veiling. Het gemiddelde prijsniveau klom op de veiling met 1 cent naar € 1,80 per kilo. Daarmee bedraagt het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis weer 7 cent per kilo. Ook daaruit valt af te lezen dat voor de komende week ook rekening wordt gehouden met een stabiele prijs.