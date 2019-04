Uitbraak van Aujeszky in Frankrijk

Bij 2 bedrijven in Frankrijk is de ziekte van Aujeszky uitgebroken. Dat meldt de Wereld Dierengezondheidsorganisatie OIE.

Aujeszky is een virusziekte die zich naast dier-contacten ook kilometers door de lucht kan verspreiden. De 2 getroffen varkensbedrijven, die de varkens buiten hebben lopen, liggen in de plaatsten Saint Martin les Eaux in de provincie Alpes- DE Haute-Provence en in Monteux, in de streek Vaucluse. Het bedrijf in Saint Martin les Eaux is als eerste getroffen en hield 767 varkens, waarvan er 2 dieren positief getest zijn. Het tweede bedrijf in Monteux hield 40 dieren, waarvan 3 dieren positief getest zijn.

Bron van infectie

De bron van de eerste infectie met Aujeszky wordt gelinkt aan contact met wilde zwijnen. Het tweede bedrijf dat getroffen is door de ziekte heeft nauwe contacten met het bedrijf dat als eerste getroffen is. Dit tweede bedrijf nam de gespeende biggen af van het eerste bedrijf. Er wordt een veterinaire zone rondom de bedrijven ingesteld om verspreiding te voorkomen en de dieren worden afgevoerd naar de slacht.

Ziektevrije status

Een vaccinatie tegen Aujeszky is niet mogelijk in verband met de ziektevrije status van Aujeszky. Ook Nederland heeft een officiële ziektevrije status van Aujeszky, waarbij er niet meer geënt wordt. Hierdoor is deze virusziekte een meldingsplichtige ziekte. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA. De verschijnselen variëren van geen, zoals nu in Frankrijk het geval is tot zeer ernstige klachten met koorts en ademhalingsproblemen. Per diercategorie kunnen deze verschijnselen verschillen.