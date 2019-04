Rogge beschermt varkens tegen salmonella

Rogge in het varkensvoer blijkt effectief om salmonella te bestrijden.

Uit proeven van de landwirtschaftskammer Nedersaksen blijkt het aandeel varkens dat positief op salmonella test 27% zakt als de dieren veel rogge krijgen. De varkens kregen tijdens het hele mesttraject rogge. Vanaf 90 kilo kregen de varkens 40% rogge in het voer en een kwart gerst.

Diergezondheid

Een hoog aandeel rogge in het voer heeft geen invloed op de technische resultaten, blijkt uit de proef die is het lezen in het Wochenblatt. De varkens, vooral Deense genetica, groeien 916 gram. Dat is gelijk aan de controlegroep. De diergezondheid gaat er wel op vooruit met rogge in het voer. De sterfte ligt 0,6% lager met veel rogge in het rantsoen. De dierenartskosten zakken van € 0,81 tot € 0.63 per 100 kilo groei.

Wapen tegen salmonella

Bij de vertering van rogge komt in de dikke darm boterzuur vrij. Dat is precies op de plaats waar salmonella zich nestelt in het varken. Rogge is daarom een effectief wapen tegen salmonella.

Nog een voordeel van rogge is dat er minder stinkers zijn op bedrijven die beren mesten. Het gaat de productie van skatol tegen, een stof die bijdraagt aan de vorming van berengeur. Het advies is de rogge grof te malen. Maximaal 20% van de rogge mag fijner zijn dan 0,2 millimeter.