Resultaatdaling deert Topigs Norsvin niet

Fokkerijorganisatie Topigs Norsvin boekte voor aftrek van rente en belastingen een resultaat van € 6,7 miljoen in 2018.

Dat is minder dan in 2017. Toen is een operationeel resultaat geboekt van € 9,4 miljoen. De bruto marge stijgt in 2018 4% en komt uit op € 73,9 miljoen, meldt het bedrijf. Topigs Norsvin draaide in 2018 beter dan begroot. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Mark Tijssen is daarom tevreden over de cijfers over afgelopen jaar. Volgens hem is sprake van een gezond bedrijf met uitstekende financiële buffers.

2017 financieel beste jaar

2017 was financieel het beste jaar van het bedrijf, onder toeziend oog van de toenmalige voorzitter John Lorist. De leden van Coöperatie Topigs kregen over dat jaar € 1,2 miljoen op naam gesteld. Dat geld is niet uitgekeerd, maar blijft beschikbaar om te investeren. Het budget van Topigs Norsvin voor onderzoek en ontwikkeling is € 22,5 miljoen dit jaar, 7% meer dan in 2018.