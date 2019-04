Rek is er even uit in varkensprijs

De DCA Beursprijs 2.0 stabiliseert op een prijsniveau van € 1,65 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt een eind aan een bijzonder forse prijsstijging; in vijf weken ging de notering met 33 cent omhoog.

Het einde aan de verrassende prijsstijging bij de vleesvarkens werd woensdag in Duitsland al beklonken. Een stabilisering van de markt, meer zit er op dit moment blijkbaar niet in. Er is nog steeds een krap aanbod aan slachtrijpe dieren, maar door uitval van slachtdagen in verband met feestdagen is dat voor de slachterijen niet meer zo nijpend. Deze situatie biedt de afzetmarkt wel weer wat meer rek om in het spoor te komen van de prijsontwikkeling in de inkoop.

De Vereinigungspreis in Duitsland stabiliseerde woensdag op een niveau van € 1,73 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt een eind aan een prijsstijging van 33 cent in iets meer dan een maand tijd. In verband met het feit dat ook in de komende weken slachtdagen uitvallen moet voorlopig rekening worden gehouden met een verdere stabilisering in de markt en de prijs. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs Teleporc geeft eenzelfde beeld af met een gemiddelde van € 1,79 per kilo op dinsdag 16 april.