Rabo: kwart minder varkens in China

De Chinese varkensvleesproductie daalt in 2019 met 25 tot 35% als gevolg van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest (AVP).

Dat zegt RaboResearch, het kenniscentrum van Rabobank. De impact van AVP op de Chinese productie is daarmee groter dan eerder werd ingeschat.

Ongekend verlies

“Het verwachte verlies van 30% van de varkensvleesproductie is ongekend”, zegt Christine McCracken, senior-analist dierlijke eiwitten van de bank. Afrikaanse varkenspest heeft zich verspreid naar alle provincies op het Chinese platteland en treft 150 tot zelfs 200 miljoen varkens, meldt RaboResearch.

Het tekort aan varkensvlees in China en Zuidoost-Azië biedt volgens RaboResearch volop kansen én uitdagingen voor exporteurs van dierlijke eiwitten. “Een nog grotere Chinese import van varkensvlees kan het productieverlies niet volledig compenseren. Het tekort kan ook niet gemakkelijk worden opgevangen door andere eiwitten zoals kip, eend en zeevruchten”, aldus McCracken.

Verschuivingen wereldwijde handelspatronen

Volgens RaboResearsch leidt de AVP-crisis in China tot dynamische verschuivingen in de wereldwijde handelspatronen van dierlijke eiwitten. Dat biedt kansen voor bedrijven met toegang tot China en Zuidoost-Azië, maar zorgt tegelijk voor logistieke inefficiënties en oplopende kosten in de gehele toeleveringsketen.

Forse verliezen van fokdieren vertragen het herstel van de Chinese varkenssector. Ondanks de beschikbare financiële middelen, blijft het risico op herbesmetting met Afrikaanse varkenspest bestaan.

Nu Afrikaanse varkenspest zich verder verspreidt in Zuidoost-Azië, onder meer in Cambodja, ontstaan extra productieverliezen. RaboResearch verwacht een productieverlies van 10% in Vietnam.

Nederlandse en Duitse varkensprijzen

De Nederlandse en Duitse varkensprijzen stijgen al weken door de grote vraag naar varkensvlees uit Azië en een steeds krapper aanbod van slachtrijpe varkens. De toonaangevende Duitse noteringen stegen in 5 weken tijd met € 0,33 per kilo. In het kielzog gingen ook de andere Europese noteringen mee. De DCA Beursprijs 2.0 ging in 4 weken van € 1,32 naar € 1,62 (exclusief btw) per kilo geslacht gewicht. Voor komende weken wordt een stabilisering van de varkensprijs verwacht, maar daarna kan die weer verder stijgen.