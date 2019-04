Next Genetix start met tweede subfokbedrijf

Next Genetix gaat met een tweede fokbedrijf aan de slag om Danic-opfokgelten te produceren.

Naast het huidige fokbedrijf Van de Pavert in het Gelderse Wehl waar met 1.050 zeugen SPF-opfokgelten geproduceerd worden, gaat Ruben van Boekel in Nederasselt (Gld.) starten als tweede subfokker in Nederland voor deze Deense genetica. Een groeiende vraag naar opfokgelten is voor de fokkerijorganisatie reden om op te schalen.

Aanpassingen

Van Boekel heeft een zeugenbedrijf met 550 zeugen en 1.200 opfokplaatsen. Voordat de productie van opfokgelten kan starten wordt eerst de komende tijd het zeugenbedrijf van Van Boekel leeg gedraaid en zal het bedrijf aangepast worden om de nieuwe SPF-zuivere lijns zeugen te ontvangen. Een van de aanpassingen is het installeren van luchtfiltering om insleep van ziektekiemen via de lucht tegen te gaan.