Longcapaciteit meten op beursvloer

Varkenshouders kunnen volgende week op de Dutch Pork Expo in Venray gratis hun longcapaciteit laten meten door Stigas.

Varkenshouders kunnen een algemene gezondheidscheck laten doen, waarbij ook bloeddruk, suiker, cholesterol en BMI worden gemeten. Stigas geeft advies voor een gezonde werkplek en geeft deelnemers een gezondheidsboekje mee. Het meten van de longcapaciteit gebeurt in het kader van de campagne ‘Pak stof aan!’, die Stigas eind vorig jaar is gestart. Volgens Stigas worden de gezondheidsrisico’s van werken in een stoffige omgeving vaak onderschat, omdat mensen niet direct ziek worden. Op de lange termijn kunnen echter gezondheidsklachten ontstaan. In de campagne staan bewustwording en advies centraal.