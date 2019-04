Huitema: export veiligstellen bij AVP onder wilde zwijnen

VVD-Europarlementariër Jan Huitema wil de export van Nederlandse varkensvleesproducten bij een eventuele uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen veiligstellen.

Huitema ziet bij een eventuele AVP-uitbraak onder wilde zwijnen graag hetzelfde beleid als bij uitbraken van vogelgriep. Dat komt er op neer dat landen buiten de Europese Unie Nederlandse varkensvleesproducten accepteren zolang de ziekte zich alleen manifesteert bij wilde dieren. Huitema heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie om te zorgen dat lidstaten waarin enkel wilde dieren besmet zijn, niet worden beperkt in hun export naar derde landen. “Niet alleen is het belangrijk dat we dit voor mogelijke toekomstige uitbraken goed regelen, maar ook moeten landen zoals België gewoon weer naar derde landen kunnen exporteren.”

Maatregelen Luxemburg

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik wil van de Europese Commissie weten hoe de timing en doelmatigheid van Luxemburgse maatregelen tegen uitbraken en verspreiding van Afrikaanse varkenspest worden beoordeeld. Eerder deze maand stelde ze hierover parlementaire vragen aan de Europese Commissie. In Luxemburg is men recent begonnen met de bouw van een 8 kilometer lange afrastering aan de Belgische grens, die volgens de Luxemburgse regering medio mei klaar moet zijn. Schreijer-Pierik vraagt zich af welke aanvullende maatregelen de Europese Commissie in dit stadium dringend nodig acht om het risico van verdere verspreiding van AVP zoveel mogelijk te beperken. Ze vraagt zich bovendien af wat de verwachte gevolgen zijn indien er geen aanvullende maatregelen worden genomen.