Doorbraak in onderzoek naar maagzweer bij varkens

Niet 1, maar 2 bacteriën spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van maagzweren bij varkens. Dat ontdekte onderzoeker Chloë de Witte tijdens haar promotieonderzoek aan de universiteit van Gent.

De eerste bacterie is Helicobacter suis, die de productie van maagzuur beïnvloedt, afhankelijk van de leeftijd van de dieren. Rond 6 maanden leeftijd blijken varkens onder invloed van deze bacterie minder maagzuur aan te maken en hierdoor krijgt de tweede bacterie, Fusobacterium gastrosuis, vrij baan. Bij volwassen varkens neemt de maagzuurproductie toe, wat in nog erger letsel resulteert. Het onderkennen van de 2 bacteriën geeft mogelijkheden voor een betere bestrijding van maagzweren, wat positief is voor het welzijn van de dieren en voor de financiële resultaten van het varkensbedrijf.