Bionext onderzoekt risico’s buitenvarkens

Bionext onderzoekt risico’s van buitenhouden van varkens voor volksgezondheid, diergezondheid en milieu.

De organisatie wil van varkenshouders weten of en welke maatregelen ze treffen om mogelijke problemen te beperken. Hierbij is het belangrijk dat maatregelen ook effectief zijn voor open systemen met uitloop zoals in de biologische varkenshouderij.

Verbetering mogelijk op gebied van milieu

In de eerste fase van het onderzoek is gesproken met experts op het gebied van volksgezondheid en diergezondheid waaruit naar voren kwam dat er vooral op het gebied van milieu nog ruimte voor verbetering is. Daarom wil Bionext in contact komen met biologische bedrijven om te horen hoe zij rekening houden met het milieu en wat zij voor mogelijke emissiebeperkende maatregelen doen.

Varkenshouders die hieraan willen meewerken kunnen contact opnemen met Gerdine Kaptijn: kaptijn@bionext.nl.