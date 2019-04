Beursprijs varkens plust 8 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 8 cent verhoogd naar € 1,62 per kilo geslacht gewicht. In vier weken tijd is de notering nu 30 cent per kilo gestegen.

De vraag naar slachtrijpe varkens blijft goed. In Duitsland geldt dat nog meer dan in Nederland. De Nederlandse markt hobbelt achter de Duitse aan. Als Duitsland omhoog gaat, moet Nederland wel mee om te voorkomen dat er een uitstroom van varkens naar Duitsland ontstaat en de Nederlandse aanvoer opdroogt.

Het aanbod blijft namelijk krap. Inkopers van met name de Duitse slachterijen kunnen zodoende de benodigde aanvoer niet helemaal rondzetten. In de vleesafzet is er een stevige vraag vanuit China. Daarnaast krijgt de varkensmarkt ook goede impulsen door vraag vanuit Zuid-Korea en Japan, signaleert de Duitse varkenshoudersbond ISN.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) houdt de opmars gaande. De aangeboden varkens werden vrijdag 5 april verkocht voor prijzen van € 1,765 tot € 1,805 per kilo geslacht gewicht. Het gemiddelde prijsniveau steeg daarmee met 2 cent naar € 1,79 per kilo. Daarmee staat de veilingprijs 9 cent boven de Vereinigungspreis. De belangrijkste varkensnotering in Duitsland werd woensdag nog met 10 cent verhoogd naar € 1,70 per kilo. Dit biedt ruimte voor een verdere prijsstijging in de komende week.

In een stabiele markt schommelt het verschil namelijk rond de 5 cent per kilo. Op dit moment is het verschil nog een stuk groter, toch gaan er geluiden op dat de prijsstijging de komend week wel wat zal afzwakken. Dat lijkt vooral ingegeven door het feit dat de prijs in korte tijd al zo’n heel grote sprong heeft gemaakt.